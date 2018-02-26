Совбез ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии

Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций и оказания помощи пострадавшим.

Как говорится в документе, все стороны должны немедленно прекратить столкновения и обеспечить соблюдение гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы доставить гуманитарную помощь и провести эвакуацию тяжелобольных и раненых.

Перемирие не распространяется на военные операции против группировок "Исламское государство", "Фронт ан-Нусра" и "Аль-Каида" (все три запрещены в России) и других связанных с ними огранизаций, передает ВВС.

Резолюция принята на фоне массированных бомбардировок сирийскими правительственными войсками Восточной Гуты. Россия ранее заявила о желании внести поправки в текст резолюции, чем навлекла на себя обвинения в попытке затянуть вопрос.

По данным активистов, за прошедшую неделю в Восточной Гуте погибли более 500 мирных жителей.

Проект резолюции 2401 был выдвинут Кувейтом и Швецией, в документе содержался призыв к 30-дневному общенациональному соглашению о перемирии, которое должно вступить в силу спустя 72 часа после принятия резолюции.

По данным авторов резолюции, 5,6 млн человек в 1244 населенных пунктах страны находятся в состоянии острой нужды. Генсек ООН ранее охарактеризовал обстановку в Восточной Гуте как "сущий ад на Земле".