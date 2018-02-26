Хоккеисты из России выиграли золото Олимпиады

Сборная команда российских хоккеистов завоевала золото Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане, выиграв у сборной Германии.

Игра шла три периода основного времени до ничьей 3:3. К концу третьего периода немецкие игроки вели со счетом 3:2, однако менее чем за минуту до его окончания россияне сравняли счет.

Затем начался дополнительный 20-минутный период до первой шайбы, которую забили россияне. В результате капитан российской команды Павел Дацюк вошел в так называемый "тройной золотой клуб" хоккеистов, которые выиграли в своей жизни три крупных первенства: Олимпийские игры, кубок Стенли и чемпионат мира, передает ВВС.

В последний раз хоккеисты из России выигрывали первенство в 1992 году в Альбервиле (Франция). Тогда это была объединенная команда спортсменов из стран бывшего Советского союза, выступавшая под олимпийским флагом.

Россия не выходила в финал Олимпиады с 1998 года.