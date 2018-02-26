В Киргизии хирург Бакай-Атинской больницы восемь часов сдавливал вену раненного ножом пациента, ожидая приезда коллеги из отделения сосудистой хирургии в Бишкеке. Об этом рассказал в Facebook хирург Национального госпиталя при Минздраве республики Эльзар Токтоназаров.
Пациент поступил в лечебное учреждение 21 февраля с ножевым ранением грудной клетки и обширным кровотечением после пьяной драки.
По линии санавиации экстренно вызвали сосудистого хирурга из Бишкека. Он добрался в Бакай-Атинскую больницу только ранним утром и успешно зашил рану. Сейчас состояние пациента стабильное, передает РИА Новости.
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журналист