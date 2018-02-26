Со второй попытки на Евровидение: Украину в Лиссабоне представит Melovin. ВИДЕО

Певец Константин Бочаров, известный под псевдонимом Melovin, представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне. Там он выступит с песней Under the Ladder ("Под лестницей").

После объявления результатов голосования он пообещал, что "приедет с конкурса с победой".

Бочаров родом из Одессы, ему 20 лет. В 2015 году он стал победителем вокального шоу "X-Фактор" на Украине, а в 2017 боролся за участие в конкурсе Евровидение, но проиграл группе O.Torvald.

За право представить страну на "Евровидении" в этом году также боролись группа Kadnay, певица Tayanna, группа The Erised, певец Влад Каращук, выступающий под сценическим именем Laud и украинская молодая исполнительница Ирина Василенко, известная как Vilna. Победителя национального отбора определили путем голосования жюри и телезрителей, передает РИА Новости.