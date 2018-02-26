Немецкая овчарка получила четыре пули, спасая хозяина от грабителей

В американском городе Де-Мойн, штат Вашингтон, немецкая овчарка Рекс получила четыре пули, защищая хозяина от грабителей. Об этой истории рассказал канал K5 News.

По словам 16-летнего Хавьера Меркадо, в среду днем он был дома один с Рексом. Около полудня он услышал шум, выглянул в окно и увидел незнакомую машину. Затем внизу разбилось стекло.

После этого Рекс побежал вниз и начал непрерывно лаять. Один из грабителей закричал: "Собака укусила меня, забери собаку!" Они стали отбиваться от пса. После этого он вернулся на второй этаж к хозяину, который спрятался в шкафу и вызывал 911.

Когда преступники дошли до комнаты, где затаился Меркадо, Рекс опять набросился на грабителей. В него выстрелили четыре раза, после чего он уже не мог бороться со злоумышленниками.

Грабителей в итоге отпугнули полицейские сирены, и они ушли. Их так и не поймали, передает РИА Новости.