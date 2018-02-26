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Пьяный водитель насмерть сбил семилетнего ребенка в Бричанском районе
10:20, 26 Feb 2018
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32-летний водитель сбил на своем авто семилетнего ребенка и скрылся с места происшествия. Авария произошла в селе Коржеуць Бричанского района. Мальчик от полученных травм скончался по дороге в больницу.

Полиции в скором времени удалось установить личность водителя. По предварительным данным, мужчина был пьяным за рулем. Ведется следствие.





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