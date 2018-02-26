Канду заявил,что вотум недоверия находится под знаком дезинформации

Председатель парламента Андриан Канду выступил с заявлением в ходе обсуждения вотума недоверия о внутренней политике в экономической области, которую проводит Министерство экономики и инфраструктуры во главе с министром Кирилом Габуричем. Как сообщает moldpres.md со ссылкой на пресс-службу парламента, в заявлении отмечается: «Уважаемые коллеги, дамы и господа, Я выступаю перед вами, уважаемые коллеги, поскольку считаю важным присоединить свой голос к ходатайству об осуждении данного вотума недоверия. Вотум недоверия, который с первых фраз находится под знаком дезинформации. Может быть исключение законным путем внешней пропаганды и дезинформации и стимулировало наших коллег социалистов, подписавших вотум недоверия, заполнить данный «недостаток» путем внешней дезинформации. Нельзя сказать, что 2017 год был годом «экономического провала», в условиях, когда экономический рост в Молдове составил около 4%.

Очевидно, что в Молдове еще многое предстоит сделать в экономическом плане, но нельзя отрицать позитивную реальность экономического прогресса. И в 2016 г., и в 2017 г. в экономической области были отмечены значительные достижения.

В 2016 году, например, страна была на 3 месте по Европе (после Ирландии и Румынии) по уровню роста валового внутреннего продукта. Я убежден, что и в 2017 г. мы займем верхние строчки рейтинга, после того, как получим окончательные статистические данные».

Сектор производства промышленных товаров в 2017 г. вырос на 4,2%, а сельскохозяйственный сектор - на 8,6%.

Я хочу проинформировать вас, в случае, если вы пропустили это сообщение, уважаемые коллеги из ПСРМ, что урожай пшеницы в 2017 году был самым высоким с 1990 года. Безусловно, не так выглядит экономический провал, как вы его назвали.

Уважаемые коллеги, 2017 год, был годом положительных результатов, что доказано увеличением нашего экспорта. Данные за 11 месяцев 2017 г. показывают увеличение экспорта на 18,4%, основным назначением которого остается рынок Европейского союза. Кроме того, увеличились и инвестиции в 2017 году, в том числе инвестиции из госбюджета -на 34%. Таким образом, речь идет не о снижении уровня инвестиций, как вы даете понять в вотуме недоверия.

Депутаты социалисты, подписавшие вотум недоверия, обвиняют в том, что инфляция в 2017 г. увеличилась в 2 раза по сравнению с 2016 г. Они забыли уточнить, что в 2016 году инфляция составила около 2,5%, практически исторический минимум с момента провозглашения независимости.

Я вас уверяю, что инфляция 2017 г. не является поводом для беспокойства, а если провести сравнения, связанные с национальной валютой, то граждане должны знать, что в 2017 г. лей вырос по отношению к единой европейской валюте (на 2%) и по отношению к американскому доллару (на 14 %).

Дамы и господа, безусловно, экономическая обстановка в Молдове улучшается, а не ухудшается, как хочет нас в этом убедить социалистическая оппозиция.

Доказательством того, является ряд недавних инвестиций ряда крупных иностранных инвесторов, как Draexlmeier, Coroplast, Sumitomo, Gebauer & Griller, Fujikura, Lear Corporation, Transgaz Romania, запланированные и осуществленные инвестиции которых в конце 2018 г. составят более 230 млн. долларов, будучи созданы более 8 000 рабочих мест (с перспективой роста до 13 000 рабочих мест).

Изменения, которые подняли Молдову в международных рейтингах – известны. Например: Doing Business, 44 место из 190 проанализированных экономик; Глобальный индекс конкурентоспособности 2017-2018 гг. - 89-е место (выше на 11 позиций), в отчете «Global Location Trends 2017» Молдова занимает шестое место в рейтинге, как страна, занимающая верхние строчки рейтинга по рабочим местам на миллион жителей, а согласно Агентству Moody’s - в Молдове «стабильная» экономика.

Я ссылаюсь также и на улучшение Трудового кодекса, который был принят нами в парламенте в 2017 г.

Такие вещи оказывают положительное влияние, в том числе в том, что касается доходов государства. В национальном государственном бюджете в 2017 году было накоплено 53,4 млрд. леев, что на 16,2% больше по сравнению с 2016 г.

Доход Государственной налоговой службы повысились на 18,4% в 2017 г., что означает в абсолютных цифрах - на 5,1 млрд. леев больше, чем в 2016 г. Аналогичные достижения были отмечены и Таможенной службой.

А если вы не верите нам, уважаемые депутаты из оппозиции, может быть, вы поверите иностранным экспертам, которые не преследуют своих целей во внутриполитических спорах.

Например, в выводе визита делегации МВФ в Кишинэу от ноября прошлого года, говорится, что программа с МВФ, является, цитирую, - «в согласованных параметрах». Поэтому Молдова получила 3 транша кредита от МВФ.

Уважаемые коллеги, положительные вещи в молдавской экономике, стимулированные, в том числе усилиями правительства и Министерства экономики и инфраструктуры, оказали благоприятное влияние на доходы граждан. Цифры указаны не только на бумаге, граждане почувствовали положительную динамику на собственных карманах.

За последние два года средняя зарабо

Кроме того, в прошлом месяце были отмечены первые крупные инвестиции в нашу банковскую систему, в частности вступление Banca Transilvania из Румынии в число акционеров одного их крупнейших молдавских банков. Это еще один сигнал доверия к молдавской экономике, и особенно к мерам, принятым этим парламентом, для укрепления нашего банковского сектора после кризиса в 2015 году.

Разумеется, никто бы не сделал такие инвестиции, если бы не был уверен в общем экономическом климате в стране, в экономический потенциал Молдовы, в меры, принятые Молдовой, для поддержки бизнеса.

Хорошо бы напомнить здесь коротко о некоторых из этих мер. Например, о том, что число разрешительных актов сократилось от 416 до 150 за последние два года, то есть более чем на 60%. Было уменьшено число учреждений с контрольными функциями в 3 раза, от 58 до 18, включая 5 независимых регуляторов.

Процесс финансовой и статистической отчетности был упрощен путем запуска единой платформы отчетности, к которой будут подключены Государственная налоговая служба, Национальная касса социального страхования, Национальная компания медицинского страхования и Национальное бюро статистики. Из 5 финансовых и статистических отчетов был оставлен только один.

Все эти изменения заставили Козму Тудора, молодого 26-летнего человека вернуться из США, чтобы работать в Молдове. Тудор доволен и возможностью, которую предоставляет Программа «Первый дом».

За последние два года средняя заработная плата увеличилась более чем на 30%: от 4,611 леев в конце 2015 года до 6,150 леев, рассчитанных в среднем на 2018 год. Увеличилась заработная плата в медицине и в образовании. Пенсии также выросли – на 10% в 2016 году и 7% - в 2017 году, также как и единое пособие при рождении ребенка, и другие пособия и формы поддержки граждан.

В Молдове также была осуществлена реформа пенсионной системы, имеющая положительное влияние. Гулпа Александру, в возрасте 63 лет, вышедший на пенсию после осуществления пенсионной реформы, был приятно удивлен ее размером. Как и Чимпей Валериан и другие более 150 000 пенсионеров, которые воспользовались уже первыми результатами реформы пенсионной системы.

Трудно убедить всех этих людей, уважаемые депутаты, выступающие за вотум недоверия, что 2017 год был катастрофическим, когда они напрямую почувствовали улучшение личной ситуации.

Поэтому, дамы и господа, я предлагаю отклонить вотум недоверия, выдвинутый фракцией ПСРМ, без права апелляции.

Экономика Молдовы идет в правильном направлении, и роль правительства заключается в поддержке этой эволюции.

Мы уверены, что г-н министр Габурич продолжит хорошие меры, принятые до сих пор, а также предложит другие – в пользу деловой среды, работников и относительно создания новых рабочих мест.

Я заверяю правительство и Министерство экономики и инфраструктуры, что мы будем продолжать поддерживать осуществление программы управления в парламенте, и я убежден, что вместе мы будем способствовать достижению новых хороших результатов для национальной экономики.

Спасибо».