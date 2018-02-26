До 3 марта в Молдове действует желтый код из-за сильных морозов

До третьего марта в Молдове действует желтый код из-за сильных морозов. В ночь на вторник ожидается усиление ветра, днем термометры покажут минус восемь, выпадет небольшой снег.

Зима заявляет о своих правах и в соседних странах. В Румынии синоптики объявили оранжевый код в связи со снегопадами, метелью и морозом по всей территории страны. Столбики термометров опустятся до минус 22, а высота снежного покрова местами будет достигать 40 см.



Сильные морозы - до минус 25 градусов, ожидаются и в Украине. В завтрашнего дня там прогнозируют усиление ветра, а снег ожидается в середине недели.



Власти просят водителей перед долгой поездкой запастись топливом и одеялами, зарядить телефон и взять с собой воду.





