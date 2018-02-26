Взрыв в магазине в Англии: четыре человека погибли

Четыре человека погибли и еще четверо пострадали в результате взрыва и пожара в трехэтажном здании в городе Лестер на северо-западе Англии.

Мощный взрыв произошел около 19.00 в воскресенье, после чего начался пожар. По словам очевидцев, здание почти полностью разрушено.

В полиции не исключают, что под развалинами могут оставаться люди.

На данном этапе полиция не считает происшествие террористическим актом, правда, пока специалисты затрудняются назвать причину взрыва, сообщает ВВС.

По словам представителя пожарной службы Лестершира Матта Кейна, пожарные работали всю минувшую ночь, чтобы найти уцелевших и оценить потери.

"Причина взрыва и последовавшего пожара пока не определена, и мы намерены продолжить работу в тесном сотрудничестве с полицией", - сказал он.

На первом этаже здания, в котором произошел взрыв, располагался магазин, на двух других - частные квартиры.

По информации Рейтер, в здании располагался магазин польских продуктов.

Анджела Намаала, живущая напротив магазина, сообщила Би-би-си, что она слышала громкий удар, как бывает при землетрясении: "Здание обрушилось, люди бросились разбирать развалины. Но пожар становился всё сильнее и полиция распорядилась очистить место происшествия".

Район Хинкли-роуд, где располагалось здание, остается закрытым для пешеходов и машин.