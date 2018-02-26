В воскресенье компания Samsung представила на презентации в Барселоне свои новые смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus. Их главное отличие от предыдущих моделей - 12-пиксельные камеры с двойной апертурой и возможность создания "селфимодзи".
У смартфонов появилась и еще новая одна функция - режим сверхзамедленной съемки, позволяющий создавать такое видео с частотой до 960 кадров в секунду.
Камеры также позволяют делать достаточно качественные фотографии при низкой освещенности. Каждая камера оснащена двойной апертурой: F1.5 и F2.4.
Сканер отпечатков пальцев находится теперь под модулем камеры, что должно решить проблему загрязнения объектива.
По словам экспертов, Galaxy S9 - лишь незначительное обновление смартфонов предыдущей модели. По этой причине новую модель будет сложно продавать, так как ее дизайн чрезвычайно похож на Galaxy S8.
Хотя следует отметить, что верхняя и нижняя части рамки немного более узкие, чем в предыдущей модели, то есть экран занимает еще большую часть передней панели.
Модель Galaxy S9 Plus мало чем отличается от S8 Plus, кроме того, что S9 Plus оснащен двойной камерой, что позволяет делать снимки с разными ракурсами и ретушировать фон, сообщает ВВС.
"Я не уверен, что эти новшества окажутся достаточными для того, чтобы люди все бросили и побежали покупать новые модели", - говорит Франсиско Херонимо, аналитик из компании по анализу рынка IDC.
"Для многих потребителей важно качество камеры, и, судя по всему, Samsung предлагает лучшую камеру, чем Google Pixel 2", - говорит он.
"Но я ожидал большего прогресса в самом телефоне. Он по-прежнему полагается на облако. Это означает, что вы должны быть подсоединены к интернету если, скажем, вы хотите переводить текст или звук с одного языка на другой", - добавляет он.
Комментарии
- Fiat Chrysler прекращает выпуск дизельных авто
- Samsung Electronics разработала человекоподобного робота
- Jaguar Land Rover выпустил "неубиваемый" смартфон за 600 евро
- Ученые приблизились к "воскрешению" вымершего животного
- Илон Маск "случайно" назвал пароль от глобального интернета
- Эксперты определили лучшую игру года
- Китайский дракон смерти: ученые разработали новейший гиперзвуковой бомбардировщик
- Nokia 7 Plus: в Сети появились официальные рендеры
- Транспорт будущего: Airbus показал первый полет своего аэротакси. ВИДЕО
- Новый Peugeot 508: система ночного видения и восьмиступенчатый "автомат"
- Fiat Chrysler прекращает выпуск дизельных авто
- Показ Dolce & Gabbana: на подиум выпустили дронов. ВИДЕО
- На окраине Чимишлии образовалась стихийная свалка
- Более тысячи молдаван легально устроились на работу за границу в прошлом году
- В Криулянском районе изъяли больше шести тонн мясной продукции без срока годности
- Немецкая овчарка получила четыре пули, спасая хозяина от грабителей
- Киргизский врач восемь часов сдавливал рану пациента, ожидая хирурга
- Со второй попытки на Евровидение: Украину в Лиссабоне представит Melovin. ВИДЕО
- Хоккеисты из России выиграли золото Олимпиады
- Взрывчатка в подарке: в Индии молодожены подорвались на бомбе
- У Йеллоустонского супервулкана зафиксировали подозрительную активность
- В Америке нашлась исчезнувшая цивилизация
- Мать из ада: женщина помогала насиловать свою дочь, "спасая" ее от демона
- Заскучавшие водители экскаваторов сыграли в крестики-нолики гидромолотом
- Трескучие морозы надвигаются на Молдову: объявлен желтый код метеоопасности
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист