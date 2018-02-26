Samsung представила Galaxy S9 и S9 Plus с новыми возможностями видео и фото

В воскресенье компания Samsung представила на презентации в Барселоне свои новые смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus. Их главное отличие от предыдущих моделей - 12-пиксельные камеры с двойной апертурой и возможность создания "селфимодзи".

У смартфонов появилась и еще новая одна функция - режим сверхзамедленной съемки, позволяющий создавать такое видео с частотой до 960 кадров в секунду.

Камеры также позволяют делать достаточно качественные фотографии при низкой освещенности. Каждая камера оснащена двойной апертурой: F1.5 и F2.4.

Сканер отпечатков пальцев находится теперь под модулем камеры, что должно решить проблему загрязнения объектива.

По словам экспертов, Galaxy S9 - лишь незначительное обновление смартфонов предыдущей модели. По этой причине новую модель будет сложно продавать, так как ее дизайн чрезвычайно похож на Galaxy S8.

Хотя следует отметить, что верхняя и нижняя части рамки немного более узкие, чем в предыдущей модели, то есть экран занимает еще большую часть передней панели.

Модель Galaxy S9 Plus мало чем отличается от S8 Plus, кроме того, что S9 Plus оснащен двойной камерой, что позволяет делать снимки с разными ракурсами и ретушировать фон, сообщает ВВС.

"Я не уверен, что эти новшества окажутся достаточными для того, чтобы люди все бросили и побежали покупать новые модели", - говорит Франсиско Херонимо, аналитик из компании по анализу рынка IDC.

"Для многих потребителей важно качество камеры, и, судя по всему, Samsung предлагает лучшую камеру, чем Google Pixel 2", - говорит он.

"Но я ожидал большего прогресса в самом телефоне. Он по-прежнему полагается на облако. Это означает, что вы должны быть подсоединены к интернету если, скажем, вы хотите переводить текст или звук с одного языка на другой", - добавляет он.