В Молдове разоблачили международую группировку наркоторговцев: товар поставлялся из Турции в Голландию

Крупную партию наркотиков - 84 кг героина - обнаружили в нашей стране. О разоблачении международной криминальной группировки наркоторговцев сообщили на пресс-конференции глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и руководство пограничной полиции МВД.

За гражданами Турции следили с прошлого года, и отследили пути, которыми подозреваемые могли перевозить наркотики. Пару дней назад задержали грузовик, который прибыл из Турции в Молдову. В нем и обнаружили наркотики. Участников группировки задержали. В ходе допросов выяснили, что героин должны были доставить из нашей страны в Голландию.



Самый громкий случай о незаконном трафике и торговле наркотиками произошел в нашей стране в 2008 году. Он известен как "Дело героина". Тогда прямо в центре столицы полиция обнаружила 200 килограммов наркотических веществ. Их привезли из Афганистана и собирались переправить в Европейский союз.





