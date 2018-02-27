Евросоюз усилил санкции против КНДР

Евросоюз усилил свои санкции против Северной Кореи в связи с ее ракетно-ядерной программой, включив в законодательство новые ограничительные меры, принятые Совбезом ООН.

Формальное решение по этому вопросу принято в понедельник Советом ЕС по иностранным делам. Как сообщается в коммюнике Совета, новые меры включают усиление запрета на экспорт в КНДР всех нефтепродуктов: разрешенная квота экспорта сокращена с 2 млн баррелей до 0,5 млн баррелей в год.

Запрещаются импорт из КНДР продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, машин, электрооборудования, камня и древесины, экспорт в КНДР любой промышленной техники, транспортных средств, а также железа, стали и других металлов.

Вводятся дальнейшие ограничительные меры в отношении морских судов в случаях, если "имеются разумные основания полагать, что судно было вовлечено в нарушение санкций ООН".

Как сообщает korrespondent.net, ЕС потребовал возвращения на родину в течение 24 месяцев всех занятых в странах союза рабочих КНДР (с учетом действующего национального и международного законодательства).

Кроме 79 северокорейских физических и 54 юридических лиц, находящихся в санкционном списке Совбеза ООН, еще 55 человек и девять организаций включены Евросоюзом автономно.

"ЕС выполняет все резолюции СБ ООН, принятые в ответ на ядерные программы и другие программы по ядерному оружию, оружию массового уничтожения и баллистическим ракетам КНДР, и работает над обеспечением их эффективного соблюдения всеми государствами-членами ООН. Кроме того, ЕС ввел автономные ограничительные меры против КНДР, дополнив и усилив режим санкций ООН", – говорится в коммюнике.

В минувшую пятницу, 23 февраля, стало известно, что США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР. Новый список включает 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые, как считают в Вашингтоне, помогают Северной Корее избегать санкций.