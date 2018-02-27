Мать на полтора месяца оставила дочь в киевском хостеле

Киевские полицейские привлекли к ответственности мать, которая на полтора месяца оставила свою девятилетнюю дочь в хостеле, где девочка жила вместе с незнакомыми людьми. "К столичным полицейским поступила информация от администрации хостела, расположенного в Шевченковском районе города. По их словам, в одной из комнат мини-отеля длительное время живет маленькая девочка без родителей", - сообщили в столичной полиции.

Прибыв по адресу, полицейские установили, что мать вместе с дочерью поселилась здесь больше месяца назад. Согласно информации из документов, мать и дочь приехали в столицу из Алчевска. Чуть позже персонал заведения заметил, что мать давно здесь не появляется. Все это время девочка жила в комнате с незнакомыми постояльцами, которые кормили ее.

Полиция установила, что никаких противоправных действий в отношении девочки не совершалось. А вскоре работники ювенальной превенции на железнодорожном вокзале нашли мать девочки. Женщина была пьяна, занималась бродяжничеством и попрошайничеством, пишет korrespondent.net

Она рассказала правоохранителям, что внезапно заболела, и ее забрала скорая. Якобы все это время 36-летняя женщина находилась на лечении, а потому не могла уделить внимание ребенку.

Полицейские направили девочку на обследование в местную больницу. В отношении матери начато уголовное производство.