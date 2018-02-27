Британцы назвали пришедшие в страну холода "чудовищем с востока"

Сильные холода и снегопады пришли в Великобританию, в центральных районах которой почти всю зиму держалась плюсовая бесснежная погода. В понедельник в Лондоне впервые за долгое время пошел снег, температура опустилась до минус 1 градуса.

Метеорологи из национального погодного ведомства MET Office называют холодный воздушный фронт "Чудовищем с востока" (Beast from the East).

"Снегопады с востока продвинутся на запад, вызывая проблемы с транспортом", — сообщил в понедельник MET Office, добавив, что холода продлятся по меньшей мере до пятницы.

Перебои с транспортом уже начались. Как сообщает национальная железнодорожная компания National Rail, из-за снегопада в понедельник задерживаются поезда на разных направлениях, в том числе экспрессы, которые ходят в аэропорты, — Gatwick Express и Stansted Express.

"Оранжевое и желтое погодные предупреждения распространяются на этой неделе на Англию, Шотландию и Уэльс", — сообщает National Rail. Перебои с движением поездов возможны до четверга, пишет РИА Новости