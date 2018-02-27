Появилось видео задержания "секс-инструкторов" в Таиланде

Телеканал Nation опубликовал видео задержания российских участников "секс-тренинга" в курортной зоне Таиланда Паттайе.

Десять россиян обвиняют в нелегальном въезде в страну, нахождении там после окончания действия виз, а также работе без официального разрешения.

Среди задержанных — Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.

В российском посольстве заявили, что задержанных ожидает депортация, пишет РИА Новости





