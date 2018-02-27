Сильвия Раду предложила проводить дорожные ремонтные работы ночью

Врио столичного мэра Сильвия Раду обратилась к главам муниципальных управлений и предприятий с просьбой не блокировать движение в городе. Она заявила, что ремонтные работы необходимо проводить ночью, или в то время, когда в городе мало машин.

"Я хочу отметить ситуацию в пятницу, когда Апэ-канал затеял ремонтные работы на улице Банулеску Бодони и эти фактически парализовал весь город. Г-жа Херта, в будущем, когда вы заблокируете город, пожалуйста, проинформируйте г-на Бранзанюка, чтобы он мог оповестить жителей столицы о происходящем", сообщила врио столичного мэра, Сильвия Раду.



С другой стороны глава водоканала заявила, что в данном случае речь шла об аварии, которую срочно необходимо было устранить.



"Ремонтные работы на улице Бэнулеску Бодони не были запланированны, произошла авария. Более того, мы начали устранять последствия еще ночью с 21 на 22. Это было неожиданностью и для работников Апэ-канала, поэтому мы просим прощения за причиненные неудобства", отметила глава Apă-Canal Chişinău, Вероника Херца.