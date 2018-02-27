Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в Комратском районе

Тело 68 летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили на улице у своего дома в селе Кирсова, Комратского района. Её брат оповестил ночью полицию о том, что к ним в дом проник неизвестный напал на него и сестру.

По данным полиции, женщина, вероятно, скончалась от сильного удара охотничьим ружьем по голове. По подозрению в совершении преступления задержали 43 летнего мужчину. Это не первое его правонарушение.

Экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был пьян. Ведется следствие.