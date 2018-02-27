Группа "Друзья Молдовы": ЕС призывает Молдову двигаться по пути реформ

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский проинформировал своих европейских коллег об основных тенденциях в деле проведения реформ. Это произошло в рамках встречи группы по европейскому действию "Друзья Молдовы" в Брюсселе.

Министр Ульяновский, в частности, говорил о сфере юстиции, борьбе с коррупцией, СМИ, укреплении финансово-банковского сектора. Чиновник подтвердил намерение властей сохранить повышенный темп внедрения Соглашения об ассоциации.

Глав внешнеполитических ведомства стран ЕС, представители европейских институтов подчеркнули полезность обмена мнениями с молдавским коллегой накануне дискуссий, посвященных Молдове, которые пройдут сегодня в Совете по иностранным делам ЕС.

Представители ЕС призвали Молдову двигаться по пути реформ на основе Соглашения об ассоциации, сосредоточившись на юстиции, борьбе с коррупцией и расследовании банковского хищения.

Кроме того, была учтена позитивная роль РМ в рамках Восточного партнерства. Также подчеркивалась важность проведения свободных и корректных выборов с соблюдением международных стандартов в избирательном процессе.”

"Это год вызова для Молдовы. Мы с вами. ЕС предоставляет много, и все что требуется делать- соблюдать ценности и проводить реформы", - написал в Тwitter министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Глава болгарской дипломатии Екатерина Захариева подчеркнула, что европейские страны должны поддержать Молдову, чтобы "вне зависимости от того, кто выиграет выборы, реформы продолжились и стали необратимыми".

Министр Ульяновски поблагодарил за предоставленную ЕС помощь и рассказал о выполнении условий, связанных с предоставлением макрофинансового транша.

Также, министр коснулся приднестровского конфликта, подчеркнув важность продолжения позитивной динамики в решении проблем, стоящих на повестке дня переговорщиков.