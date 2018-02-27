В Кишиневе появятся еще три здания с архитектурной подсветкой

В столице появятся еще три здания с архитектурной подсветкой. Сиять ночью будут Национальный Дворец им. Николая Сулака, Национальный музей этнографии и истории и Национальный театр оперы и балета.

Проекты освещения разработают архитекторы, которых отобрали в ходе конкурса. Всего на проведение работ претендовали 25 молодых специалистов.



Стоимость трех проектов - сто тысяч леев. Деньги выделит столичная мэрия.



"Буду очень рад, если эти три проекта удастся завершить до Дня города. Надеюсь, что в мае будет готов первый проект", - сказал муниципальный советник Ион Штефэницэ.



Основная цель проекта «Вечерний Кишинев — город огней» - развитие ночного туризма. А в будущем году в молдавской столице планируется провести Фестиваля огней.



"Уверена, что вместе мы сможем провести яркий фестиваль огней и стать частью карты европейских городов, где проходят эти красочные события, а также привлечь в Кишинев больше туристов", - сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



Конкурс проектов «Вечерний Кишинев — город огней» проводится с сентября 2016 года.



