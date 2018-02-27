В столице появятся еще три здания с архитектурной подсветкой. Сиять ночью будут Национальный Дворец им. Николая Сулака, Национальный музей этнографии и истории и Национальный театр оперы и балета.
Проекты освещения разработают архитекторы, которых отобрали в ходе конкурса. Всего на проведение работ претендовали 25 молодых специалистов.
Стоимость трех проектов - сто тысяч леев. Деньги выделит столичная мэрия.
"Буду очень рад, если эти три проекта удастся завершить до Дня города. Надеюсь, что в мае будет готов первый проект", - сказал муниципальный советник Ион Штефэницэ.
Основная цель проекта «Вечерний Кишинев — город огней» - развитие ночного туризма. А в будущем году в молдавской столице планируется провести Фестиваля огней.
"Уверена, что вместе мы сможем провести яркий фестиваль огней и стать частью карты европейских городов, где проходят эти красочные события, а также привлечь в Кишинев больше туристов", - сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.
Конкурс проектов «Вечерний Кишинев — город огней» проводится с сентября 2016 года.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист