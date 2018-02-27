В китайском аэропорту в самолете загорелся багаж

Возгорание произошло на багажной полке в самолете в аэропорту Гуанчжоу в Китае во время посадки пассажиров на борт, сообщает авиакомпания China Southern Airlines в своем аккаунте в соцсети Weibo.

Согласно заявлению, в багаже одного из пассажиров рейса CZ3539, который должен был лететь из Гуанчжоу в Шанхай, загорелась литиевая батарейка.

Благодаря оперативным действиям бортпроводницы огонь был потушен, отметили в авиакомпании. Экипаж самолета оперативно сообщил об инциденте пожарной службе аэропорта и службе безопасности.

По данным авиаперевозчика, ущерба самолету нанесено не было, никто не пострадал. На момент возгорания на борт успели подняться только несколько человек, все они были выведены в терминал, их допросили сотрудники полиции, пишет РИА Новости

После предварительного расследования удалось выяснить, что загоревшимся по пока непонятной причине предметом был переносной блок электропитания (power bank) одного из пассажиров.







