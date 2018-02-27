Полицейские задержали и передали мексиканским бандитам трех итальянцев

Трое итальянцев, пропавшие в мексиканском штате Халиско, были похищены и переданы в руки преступной группировки местной полицией, сообщила в субботу генеральная прокуратура штата.

Три гражданина Италии пропали без вести 31 января, а заявление от родственников в прокуратуру было подано 1 февраля. Все трое пропавших — уроженцы итальянского Неаполя.

Родственники итальянцев сразу полагали, что к исчезновению могут быть причастны местные полицейские, так как буквально перед самой пропажей итальянцы сообщили по телефону, что их задержал полицейский патруль и потребовал следовать за ними. После этого связь прервалась. Власти Халиско сначала опровергали данные о причастности к этому полицейских.

Согласно заявлению прокуратуры, причастные к похищению полицейские уже установлены.

"Четверо предполагаемых виновных задержаны по подозрению в причастности к исчезновению итальянцев, они сотрудники муниципальной полиции Текалитлана, которые рассказали, что передали (итальянцев) представителям организованной преступности", – говорится в коммюнике.

Виновным грозит от 40 до 60 лет тюрьмы.

Как сообщает РИА Новости, сейчас прокуратура продолжает поиск пропавших иностранцев с привлечением поисковых собак.







