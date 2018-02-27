Столкновение грузовика с автобусом в Хорватии: пострадали 14 человек. ФОТО

Лобовое столкновение грузовика с автобусом на севере Хорватии привело к серьезным травмам у 14 человек, жизнь двух пострадавших находится в опасности, передает портал газеты Vecernji list.

В регионе западных Балкан с конца прошедшей недели наступило резкое похолодание с обильными снежными осадками и местами сильным ветром. Возвышенность в районе Горски-Котар на севере Хорватии стала особенно опасным местом для транспорта на фоне непогоды, пишет РИА Новости

"В лобовом столкновении грузовика и автобуса на перекрестке старой трассы через Горски-Котар тяжело травмированы 14 человек, среди них два водителя, чьи жизни находятся в опасности", — сообщило издание.

На фотографии с места происшествия отчетливо видно, что грузовик с крытым кузовом ударил водительской стороной прямо в место водителя междугороднего автобуса на линии Пореч-Загреб.

​Отмечается, что спасателям пришлось разрезать кабины, чтобы извлечь пострадавших водителей. Они и пассажиры автобуса доставлены машинами скорой помощи в Клинический центр города Риека, где им оказывают необходимую помощь.



