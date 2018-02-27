В США отложили смертную казнь убийцы, так как медики не нашли у него вену

В США приговоренный к смертной казни преступник остался жив, так как медицинский персонал не смог найти вену для введения инъекции, сообщает Metro.

Дойла ли Хэмма осудили за убийство управляющего отеля Патрика Каннингема в 1987 году. Казнь должна была состояться на прошлой неделе.

В течение двух часов Хэмму пытались вколоть смертельную инъекцию, хлопали и ощупывали его тело в поисках подходящей вены, однако в итоге только причинили ему боль. Возмущенный адвокат заключенного уже заявил, что его подопечному вообще нельзя было делать уколы. Дело в том, что из-за долгого употребления наркотиков, лечения от рака (у него была диагностирована лимфома) и гепатита вены Хэмма были сильно повреждены, пишет РИА Новости По факту неудачной казни проводится расследование. Хэмм пока остается жив.







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