Полиция просит помощи в поимке вора

Мужчина, запечатленный на видео, украл из магазина дрель стоимостью 4110 леев. Инцидент произошел в магазине инструмента для ремонта, расположенного на улице Каля Орхеюлуй.

По факту кражи было заведено уголовное дело. Совершившему ее грозит наказание в виде штрафа в размере от 6 до 20 тысяч леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часом либо лишение свободы на срок до 4 лет, пишет aif.md

Всех, кто что-либо знает о мужчине, показанном на видео, просят сообщить в полицию по номерам 068 416 103 или 902. Конфиденциальность гарантируется.



