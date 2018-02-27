Полиция раскрыла бордель в съемной квартирена Рышкановке

Девушки лёгкого поведения публиковали объявления о предоставлении интим-услуг в интернете и приглашали клиентов в свою съёмную квартиру на Рышкановке.

Как передаёт пресс-служба полиции, в течение трёх месяцев органы правопорядка сектора Рышкановка отслеживали преступную деятельность 27-летней столичной жительницы по подозрению в сутенёрстве. Ранее женщина уже была судима за подобные преступления.

Так, собрав нужную информацию, полиция решила в соответствии с чётко поставленным планом разоблачить преступную деятельность и “наведалась” в “логово проституток”. Там правоохранители обнаружили четырёх девушек в возрасте от 19 до 24 лет, которые предлагали услуги сексуального характера. Они искали потенциальных клиентов, публикуя соответствующие объявления на просторах интернета.

Во время обыска квартиры, стражи порядка обнаружили 121 тысячу леев, 220 евро, 100 долларов, 17 мобильных телефонов для связи с клиентами, паспорта девушек и тетрадь с описаниями преступной схемы.

Зачинщицу идеи создания притона задержали во время получения денег от одной из девушек лёгкого поведения. За сутенёрство ей грозит тюремное заключение сроком от 4 до 7 лет лишения свободы, пишет aif.md





