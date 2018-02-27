Австралиец с бензопилой напал на крушивших его машину вандалов

В австралийском городе Аделаида, штат Южная Австралия, водитель с бензопилой напал на двух вандалов, которые крушили его пикап. Об этом сообщает ABC News.

Мужчины с бейсбольными битами успели разбить лобовое стекло, когда появился владелец машины. Он погнался за ними с работающей бензопилой и сумел ранить одного из них.

По сведениям полиции, все трое были знакомы. Раненого вандала доставили в больницу с порезом на руке. Его жизни ничто не угрожает, пишет lenta.ru

Полиция задержала владельца пикапа и одного из нападавших. Водителю предъявлены обвинения в вооруженном нападении, а его противнику — в вандализме. Кроме того, они обвиняются в ношении оружия.