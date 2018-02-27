Ученые из Университета штата Аризона выяснили механизм формирования трудноизлечимой формы рака пищевода. Согласно выводам исследователей, злокачественные клетки развиваются из патологической ткани пищевода, пораженного синдромом Барретта, в результате более интенсивного накопления мутаций. Пресс-релиз исследования доступен на Phys.org.
При синдроме Барретта плоский многослойный эпителий пищевода превращается в цилиндрический. От этой болезни страдают около трех миллионов жителей США, и ежегодно у 0,2 процента пациентов развивается аденокарцинома. При этом менее 15 процентов людей с этой формой рака живут пять лет. Неизвестно, какой именно механизм провоцирует перерождение клеток в злокачественную ткань.
Биологи выявили, что геном в клетках цилиндрического эпителия становится нестабильным. В патологической ткани накапливаются мутации, которые создают генетическое разнообразие среди клеток. При этом скорость возникновения дефектов в ДНК выше у тех пациентов, у которых, в конечном итоге, развивается опухоль. Сами раковые клетки являются результатом формы естественного отбора, который способствует неконтролируемому росту, пишет lenta.ru
Комментарии
- Девочка наглоталась таблеток и умерла в столичной больнице
- Полиция раскрыла бордель в съемной квартирена Рышкановке
- Полиция просит помощи в поимке вора
- Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в Комратском районе
- Тело женщины обнаружили в колодце близ села Гетлова
- На окраине Чимишлии образовалась стихийная свалка
- В Криулянском районе изъяли больше шести тонн мясной продукции без срока годности
- В Молдове разоблачили международую группировку наркоторговцев: товар поставлялся из Турции в Голландию
- Еще одна жертва отравления угарным газом: в Хынчештском районе умерла 62-летняя женщина
- ДТП в Румынии с участием машины с молдавскими номерами: есть жертвы
- Юрие Лянкэ: ЕС признает, что Молдова инициировала и добилась успеха в проведении реформ в ключевых областях.
- Магазины и киоски в подземных переходах будут снесены
- Один из лидеров партии Усатого: Европейский союз согласился с выборами по смешанной системе
- Швейцария из-за морозов покрылась льдом
- Исследование: Флорида является родиной фламинго
- Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Молдове
- Раскрыта причина появления особо смертоносного рака
- Один из лидеров партии Усатого: Европейский союз согласился с выборами по смешанной системе
- Пьяный водитель насмерть сбил семилетнего ребенка в Бричанском районе
- В Германии разбился принц, выпав из отеля
- У Йеллоустонского супервулкана зафиксировали подозрительную активность
- В Америке нашлась исчезнувшая цивилизация
- Мать из ада: женщина помогала насиловать свою дочь, "спасая" ее от демона
- Трескучие морозы надвигаются на Молдову: объявлен желтый код метеоопасности
- Удивительная двуликая кошка Нарния покорила соцсети
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист