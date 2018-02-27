Раскрыта причина появления особо смертоносного рака

Ученые из Университета штата Аризона выяснили механизм формирования трудноизлечимой формы рака пищевода. Согласно выводам исследователей, злокачественные клетки развиваются из патологической ткани пищевода, пораженного синдромом Барретта, в результате более интенсивного накопления мутаций. Пресс-релиз исследования доступен на Phys.org.

При синдроме Барретта плоский многослойный эпителий пищевода превращается в цилиндрический. От этой болезни страдают около трех миллионов жителей США, и ежегодно у 0,2 процента пациентов развивается аденокарцинома. При этом менее 15 процентов людей с этой формой рака живут пять лет. Неизвестно, какой именно механизм провоцирует перерождение клеток в злокачественную ткань.

Биологи выявили, что геном в клетках цилиндрического эпителия становится нестабильным. В патологической ткани накапливаются мутации, которые создают генетическое разнообразие среди клеток. При этом скорость возникновения дефектов в ДНК выше у тех пациентов, у которых, в конечном итоге, развивается опухоль. Сами раковые клетки являются результатом формы естественного отбора, который способствует неконтролируемому росту, пишет lenta.ru