Директор Городского автобусного парка Якоб Капчеля подал в отставку

Директор Городского автобусного парка Кишинэу Якоб Капчеля подал в отставку. Об этом сегодня заявила врио примара столицы Сильвия Раду на еженедельном заседании служб мэрии Кишинева.

«Господин Капчеля покинет свой пост 1 марта», - сказала Раду.

Как сообщил пресс-секретарь мэрии Вадим Брынзанюк, заявление было подано в четверг, 22 февраля. «Новое руководство Городского автобусного парка будет назначено после проведения открытого конкурса», - отметил он.

На прошлой неделе врио примара потребовала от начальника Городского автобусного парка Якоба Капчели подать в отставку после того, как в интернете появились изображения автобуса Кишинэу-Гидигич, который вышел в рейс с поврежденным полом. В свою очередь, глава предприятия отметил, что «проблемы вызваны недостаточным финансированием», пишет МОЛДПРЕС.

Также сегодня местные власти объявили, что 10 марта истекает срок полномочий директора Управления электротранспорта Кишинэу Георге Моргоча. «В этом случае новый руководитель также будет назначен после проведения открытого конкурса», - пояснил Брынзанюк.

На прошлой неделе ушел в отставку и директор муниципального предприятия «Ассоциация зеленых насаждений» Елиферий Харуца.