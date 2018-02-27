В Кишиневе демонтируют незаконные надстройки над подземными переходами

Ворота подземных переходов и незаконные надстройки над ними в Кишиневе будут демонтированы. Как передает «ИНФОТАГ», об этом сообщила в понедельник на оперативном совещании муниципальных служб и. о. примара Сильвия Раду.

По ее словам, у экономических агентов, арендовавших площади в подземных переходах, есть неделя на демонтаж ворот, «в противном случае их снимут принудительно совместно с полицией».



«Собственники закрывают ворота на ночь, из-за этого люди не могут пройти. Это недопустимо, учитывая, что переходы являются муниципальной собственностью и построены для жителей, чтобы обеспечить безопасность на дорогах», - сказала она.



Как пишет ИНФОТАГ, Раду отметила, что другая проблема затрагивает надстройки над подземными переходами.



«Проверка показала, что почти все конструкции построены нелегально, поэтому в ближайшее время они также будут демонтированы», - пообещала она.



Примар сообщила, что все поземные переходы в этом году будут реставрированы. Предстоит отремонтировать лестницы и установить специальные рампы для колясок, а также сделать освещение.