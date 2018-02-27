Ученые выяснили, что азиатские слоны могут иметь разные характеры

Группа ученых из Эдинбургского университета и финского университета Турку провела исследование личности азиатских слонов и обнаружила, что характер этих животных зависит от сочетания трех факторов: внимательности, коммуникабельности и агрессивности.

Ученые исследовали 250 слонов, проживающих в природной среде в Мьянме и использующихся в лесопромышленности. “Животные работают, перенося бревна с места на место, — рассказал ведущий исследователь проекта, доктор Мартин Селтманн из университета Турку, — Местные лесопромышленники используют множество слонов, что позволило нам собрать объемный материал для изучения”.

Ученые выяснили, что личность слонов зависит от трех факторов: внимательности, коммуникабельности и агрессивности. «Внимательность — это то, как животное оценивает свое окружение, — пояснил Селтманн, — Коммуникательность проявляется в том, старается ли слон держаться ближе к своим собратьями и людям, а также в том, пользуется ли он популярностью среди сородичей. Агрессивность характеризует то, насколько часто животное проявляет агрессию по отношению к другим особям», пишет moya-planeta.ru

Исследование показало, что характер слонов не зависит от пола, передает Sci-news.com. Однако выяснилось, что существуют животные, которые намного более любопытны или храбры, чем другие. «Например, они всегда пытались украсть арбузы, которыми слонов угощают в качестве поощрения за хорошую работу», — рассказал ученый. Данное исследование примечательно также тем, что животных изучали в их природной среде обитания. Ранее ученые в основном сосредотачивали свое внимание на приматах, домашних питомцах, а также животных, проживающих в зоопарках.