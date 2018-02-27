В Германии разбился принц, выпав из отеля

Во Франкфурте погиб 39-летний принц Карлос Патрик Гогенцоллерн, после падения из окна 21 этажа отеля. Как сообщает Royal Central, инцидент произошел 25 февраля.

За два дня до этого принца на некоторое время отпустили из тюрьмы, куда он попал из-за мошенничества в 2014 году.

Тело принца нашли у отеля InterContinental, точные обстоятельства инцидента остаются неясными. Немецкая газета Bild сообщает, что принц скончался на месте от полученных травм. По данным издания, полиция не считает произошедшее несчастным случаем, пишет korrespondent.net

Принц Карлос Патрик Годхард фон Гогенцоллерн родился в Мюнхене 4 декабря 1978. Он - сын князя Годехарда фон Гогенцоллерна и Хайде Хансен.

Семья находилась на германском престоле с 1871 года и до конца Первой мировой войны, когда Германия стала республикой.