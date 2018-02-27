Автобус с детской футбольной командой врезался в опору моста в Аргентине: есть жертвы

По меньшей мере три человека погибли и 15 получили ранения в результате ДТП в провинции Энтре-Риос на северо-востоке Аргентины, сообщает местная радиостанция Maxima со ссылкой на полицию.

По данным радиостанции, инцидент произошел в понедельник рано утром. Автобус, перевозивший детскую футбольную команду с родителями и учителями, врезался в опору моста. Всего в автобусе находилось порядка 50 человек.

Как сообщает РИА Новости, пострадавшие были госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов пытаются извлечь из-под обломков тела погибших. Работа на месте происшествия усложняется неблагоприятными погодными условиями.







