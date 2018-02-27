Признанный прогресс Молдовы: ход реформ подтвердил верность выбранных приоритетов

Официальный Кишинев приветствовал выводы Совета по иностранным делам ЕС. Как отметили в руководстве страны, итоги заседания, на котором обсуждался ход реформ в Молдове, подтвердили верность выбранных приоритетов.

Премьер-министр Павел Филип отметил на своей странице в фейсбуке, что все начатые преобразования направлены на модернизацию республики и обеспечение достойной жизни для ее граждан.



Рекомендации Брюсселя глава правительства назвал реалистичными и настраивающими на желание удвоить усилия в ключевых областях.



Председатель парламента Андриан Канду отметил на своей странице, что европейские партнеры признают значительные усилия, предпринятые в последние два года в законодательной области, и обозначили основные перспективы сотрудничества с нашей страной.



Вице-спикер Валерий Гилецки уверен, что прогресс, достигнутый в различных областях, в том числе в борьбе с коррупцией и развитии диалога с гражданским обществом, обеспечил успех курса евроинтеграции.



Выводы заседания Совета ЕС по иностранным делам приветствовал и председатель ДПМ. Влад Плахотнюк отметил, что они настраивают партию на продолжение реформ, начатых в рамках евроинтеграции.

"Демпартия по-прежнему несет ответственность за реализацию ожиданий жителей Молдовы и заверяет международных партнеров, что в Кишиневе у них серьезные и реалистично мыслящие собеседники, в ом числе по вопросам, где еще остается место для работы", - отметил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.



С успехом Молдову поздравил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Он отметил в твиттере, что Вильнюс и впредь будет поддерживать европейские устремления Молдовы.



Продолжать реформы на основе Соглашения об ассоциации с ЕС нашу страну призвала и Группа друзей Молдовы. В нее входят министры иностранных дел государств Евросоюза и представители европейских учреждений. В заседании, которое проходило накануне встречи Совета по иностранным делам ЕС, принимал участие глава МИДЕИ Тудор Ульяновский.





