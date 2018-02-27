Исследование: Флорида является родиной фламинго

Спор о том, являются ли встречающиеся на территории штата Флорида фламинго дикими или выведенными в неволе, начался около века назад, когда популяция этих птиц резко сократилась из-за высокого охотничьего промысла, и сейчас учёные как никогда близки к однозначному ответу на этот вопрос.

На протяжении многих десятилетий учёные изучали стаи фламинго на территории Флориды, докладывая о наблюдениях за стаями из 5, 10, 25 и даже 60 особях. Несколько лет тому назад ими была обнаружена стая более чем из 120 фламинго.

Среди птиц этой стаи, замеченной во Флоридском заливе, были идентифицированы особи из Мексики (их опознали по кольцам, надетым на них сразу после рождения). Но учёные также говорят о наличии в штате особей с Карибских и Багамских островов. А наблюдения за гнездованием птиц позволяют утверждать, что местные фламинго улетают для откладывания яиц и выведения потомства, пишет moya-planeta.ru

Изучение стай фламинго во Флориде продолжаются, сообщает USA Today, и главная цель учёных – доказать её правительству и жителям, что проживающие на территории штата особи являются местными представителями фауны, активно перемещающимися по близлежащему региону, но никак не залетающими погостить. Это позволит внести фламинго в список видов, которые необходимо защищать и оберегать.