Швейцария из-за морозов покрылась льдом

В швейцарских городах частично замерзли озера и ставки. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает УНИАН.

Отмечается, что в стране стабильно держится минусовая температура, ночью столбики термометров опускаются до -10 -15 градусов, а постепенное потепление с переходом в плюс ожидается со среды, 28 февраля.

Как сообщает korrespondent.net, из-за таких температур в швейцарских городах, например, Женеве и Берне, частично замерзли озера и ставки.

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