Один из лидеров партии Усатого: Европейский союз согласился с выборами по смешанной системе

Европейский союз принял смешанную избирательную систему в Молдове. К такому выводу пришел вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко.

«ЕС согласился с выборами по смешанной системе. Плахотнюк дожал, пока ЕС смирился», - написал Чубашенко на своей странице в Facebook. Заместитель Ренато Усатого пишет, что согласно пункту 7 доклада Совета ЕС по иностранным делам осенние выборы могут быть организованы на основе смешанной системы. Напомним, что в выводах Совета говорится о том, что последствия новой избирательной системы должны тщательно контролироваться в ходе избирательного процесса, в том числе во время предвыборной кампании, в день выборов и в последующий период, учитывая их влияние на демократию в целом и на многопартийную систему , в частности. В то же время Совет напоминает о важности соблюдения рекомендаций Совета Европы, Венецианской комиссии и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе/Бюро по демократическим институтам и правам человека, которые еще не были внедрены, в том числе тех, которые касаются финансирования партий и предвыборных кампаний.

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