Магазины и киоски в подземных переходах будут снесены

Большая часть магазинчиков и киосков в подземных переходах Кишинева работают там незаконно, их необходимо снести. Об этом заявила на заседании муниципальных служб исполняющая обязанности мэра столицы Сильвия Раду.Раду распорядилась, чтобы киоски начали убирать как можно скорее.

На прошлой неделе в столице начали убирать ворота в подземных переходах, так как теперь запрещено закрывать их на ночь. Так, сотрудники муниципальных служб демонтировали ворота в подземном переходе на перекрестке бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаил. Кроме того, мэрия распорядилась, чтобы арендаторы в пешеходных переходах на улицах Алеку Руссо, Киевской и бульваре Дачия самостоятельно сняли ворота.

Ранее муниципальные службы сообщили о том, что в этом году отремонтируют восемь подземных переходов в Кишиневе: на бульваре Дачия напротив городской больницы № 1, на перекрестках бульвара Дачия с улицей Теилор, бульваром Траян и в районе аэропорта, на бульваре Негруцци, на Хыншчетском шоссе у минобороны и у автовокзала «Южный», а также на перекрестке бульвара Штефана чел Маре и улицы Чуфля.

Всего в столице 20 переходов, два из них закрыты, еще 12 находятся в ведении экономических агентов, xbnfnm lfktt http://newsmaker.md/rus/novosti/v-podzemnyh-perehodah-kishineva-demontiruyut-nelegalnye-magaziny-36249