Юрие Лянкэ: ЕС признает, что Молдова инициировала и добилась успеха в проведении реформ в ключевых областях.

Юрие Лянкэ: ЕС признает, что Молдова инициировала и добилась успеха в проведении реформ в ключевых областях. В настоящее время Молдова пользуется широкой поддержкой со стороны ЕС. Таково мнение вице-премьера по вопросам европейской интеграции Юрие Лянкэ. Он прокомментировал сегодня выводы Совета ЕС по иностранным делам об успехах Молдовы в осуществлении проводимых реформ.«В первую очередь я отмечу, что, с нашей точки зрения, эти выводы представляют собой всеобъемлющий, сбалансированный, реалистичный анализ и правильную радиографию эволюции Молдовы, как положительной динамики, так и областей, где еще нужно улучшить ситуацию», - заявил Юрие Лянкэ на брифинге в правительстве.«ЕС признает, что Республика Молдова инициировала и преуспела в продвижении многих реформ в ключевых областях. В предыдущих выводах, в 2016 году, тональности были другими. Основываясь на выводах 2016 года, правительство разработало «дорожную карту», вдохновленную этими выводами», - сказал вице-премьер по европейской интеграции. Лянкэ перечислял успехи, достигнутые молдавским правительством, особенно в отношении нового законодательства по борьбе с отмыванием денег, борьбе с коррупцией, улучшению бизнес-среды и реформированию государственного управления. Вице- премьер подтвердил твердое намерение правительства продолжать работу по выполнению своих обязательств не только перед внешними партнерами страны, но и перед своими гражданами.

«Мы серьезно относимся к этим выводам. Они будут серьезно проанализированы. Мы также обсудим вопрос на парламентской платформе, чтобы выводы помогли нам быстро продвигаться вперед в областях, где необходим более динамичный характер», - сказал чиновник.�Напомним, что ЕС приветствовал прогресс, достигнутый молдавскими властями. Выводы, обнародованные Советом по иностранным делам ЕС, показывают, что наша страна одобрила и начала осуществление глубоких реформ, имеющих решающее значение для нашей страны. В этой связи ЕС призвал правительство продолжать деятельность, подтверждая свою готовность поддержать нашу страну.

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