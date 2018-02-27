Вышел трейлер фильма 451 градус по Фаренгейту

В Сети появился первый трейлер ленты "451 градус по Фаренгейту" снятой по одноименному роману писателя Рэя Брэдбери. Режиссером картины выступил Рамин Бахрани, известный по фильмам "Любой ценой" и "99 домов".

Видео было опубликовано на YouTube-канале HBO, успев собрать к настоящему моменту более полмиллиона просмотров.

Выход фильма на широкий экран ожидается в мае этого года. Главные роли в ленте исполняют Майкл Б. Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелла.

Как пишет korrespondent.net, в основу сюжета фильма легла история о пожарном, который живет в тоталитарном обществе. Его задача - сжигать запрещенные книги вместе с домами их владельцев. Изначально он уверен в правильности своих действий, однако впоследствии в нем зарождается сомнение.