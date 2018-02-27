Российский подросток умер после трех бутылок водки

В Красноярском крае РФ 16-летний подросток умер после третьей бутылки водки, выпитой в День защитника отечества. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ во вторник, 27 февраля.

Отмечается, что 24 февраля в одном из частных домов деревни Гудково обнаружено тело подростка без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту началась проверка, пишет korrespondent.net

"По предварительным данным, 23 февраля 16-летний подросток и его двое 14-летних приятелей выпили литр водки, после чего старший из друзей купил еще бутылку, которую выпил один. Подростки помогли ему добраться до дома и положили спать. 24 февраля в утреннее время подростка обнаружили без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Выясняется, где и у кого подростки купили алкоголь.