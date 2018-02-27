В школах сократилось количество необходимых отчётов для преподавателей

Власти сократили список необходимых отчётов для преподавателей. Сами учителя говорят, что теперь у них будет больше времени на подготовку к урокам. Педагогам лицея имени Михаила Быркэ в селе Милештий Мичь Яловенского района раньше надо было писать более 20 отчётов, теперь всего -13.



"Если говорить о четвертом классе, на каждый предмет, а их около пяти, уходило не менее часа при наличии всех материалов. А если искать информацию в компьютере, то уходило все пять часов", - сказала учитель лицея, Милештий Мичь Агнесса Попов.



В то же время, учителя больше не должны составлять проекты по каждой новой теме.



"Мы должны были писать многочисленные отчеты, это было сложно и занимало много времени, а нам нужно было ещё готовиться к урокам", - сказала учитель лицея, Милештий Мичь Татьяна Мовиляну.



Менеджеры учебных заведений теперь будут составлять 26 отчетов вместо 40.



"Теперь мы точно знаем, что надо заполнить, и как именно это должно выглядеть. До сих пор многое было неясно. При наличии четкой классификации нам легче ориентироваться", - сказала директор лицея, Милештий Мичь Алена Пулбере.



Новый список необходимой школьной документации Министерство образования, культуры и исследований составило после консультаций с педагогами со всех районов. В прошлом году ведомство объявило о проведении ряда реформ. Стратегия модернизации учебной системы рассчитана до 2020 года.



