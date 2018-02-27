В селе Чутулешты открыли центр скорой медицинской помощи

Центр скорой медицинской помощи открыли в селе Чутулешты Флорештского района. Он будет обслуживать жителей восьми населённых пунктов.



"Есть все условия для работы. Спасибо властям, Национальному центру скорой помощи и мэрии Чутулешт, что сделали хорошее дело для сельчан", - сказала фельдшер в селе Чутулешты Людмила Бульбоакэ.



13 местных жителей нашли в скорой помощи работу. Виталий Соколовский устроился водителем.



"Мы рады, что открылся этот центр. Спасибо властям и мэру. В добрый час. Теперь у 13 семей есть постоянный доход. Может будут и другие новые проекты, чтобы все могли работать", - сказал водитель скорой помощи, Чутулешты Виталий Соколовский.



Машина скорой помощи оснащена всем необходимым оборудованием и препаратами.



Сельчане рады, говорят, теперь врачи будут добираться до них быстрее.



На обустройство центра ушло почти два с половиной миллионна леев. Деньги выделил Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи.



"В ближайшее время мы откроем новые центры. Многие построим с нуля: в Копанках Каушанского района, Брэнештах Оргеевского района и Стоиканах Сорокского района. Думаю, они начнут работу до конца апреля", - сказал Pзамдиректора Центра догоспитальной помощи Василий Куку.



На церемонии открытия присутствовали и депутаты.



"В следующий раз мы соберемся вместе, когда отремонтируют километр дороги в вашем селе. Думаю, это будет летом", -заявил депутат ДПМ Евгений Никифорчук.



"Строятся и ремонтируются новые центры, но это не все. В 2018 правительство выделило 273 миллиона леев на приобретение новых машин скорой помощи", - сказал депутат ДПМ Борис Головин.



С 2016 года в стране построили семь медицинских центров, ещё 15 полностью отремонтировали.





