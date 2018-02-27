В апреле наша страна получит несколько фондов от Европейской комиссии. Деньги пойдут на обеспечение экономической стабильности.
Это стало возможным благодаря зарегистрированным результатам и реформам, которые проводит правительство Павла Филипа. Об этом сообщил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану в интервью для Radio România.
Он подчеркнул, что наша страна не может реализовать все европейские цели в одиночку, ей необходима поддержка Европейского союза в течение всего процесса внедрения реформ.
Мелешкану также отметил позитивную эволюцию, упомянутую в отчёте Совета по иностранным делам в отношении Молдовы, и сказал, что необходимо реализовать реформы в приоритетных областях.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист