Молдова получит деньги от ЕС на обеспечение экономической стабильности

В апреле наша страна получит несколько фондов от Европейской комиссии. Деньги пойдут на обеспечение экономической стабильности.

Это стало возможным благодаря зарегистрированным результатам и реформам, которые проводит правительство Павла Филипа. Об этом сообщил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану в интервью для Radio România.

Он подчеркнул, что наша страна не может реализовать все европейские цели в одиночку, ей необходима поддержка Европейского союза в течение всего процесса внедрения реформ.

Мелешкану также отметил позитивную эволюцию, упомянутую в отчёте Совета по иностранным делам в отношении Молдовы, и сказал, что необходимо реализовать реформы в приоритетных областях.







