Более семи тысяч квартир и домов сдали в эксплуатацию в прошлом году

В прошлом году в эксплуатацию сдали на 11% больше нового жилья, чем в 2016. Всего свыше семи тысяч квартир и домов общей площадью более 570 тысяч квадратных метров.

Всего застройщики предоставили 6200 квартир и почти тысячу частных домов. Большую часть нового жилья - свыше шести с половиной тысяч квартир и домов - в городах, ещё около 400 - в сельской местности. В столице в эксплуатацию сдали примерно 6200 квартир и домов, ещё более 500 - в центральных районах. Почти 240 - на юге, и более 270 - в северных районах.

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