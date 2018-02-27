Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы за то, что не вышла на сцену

Такое наказание Орнелла Мути получила из-за своего обмана в 2010 году. Тогда актриса должна была играть главную роль в спектакле, но в день премьеры не смогла выйти на сцену, заявив руководству о своей болезни.

Чтобы не выплачивать неустойку театру, актриса предоставила медицинскую справку, но документ оказался липовым. Как выяснилось позднее, во время "больничного" отпуска Орнелла Мути уехала в Россию на благотворительный ужин с Владимиром Путиным, передает Лайф. Актрису обвинили в мошенничестве и суд назначил ей наказание в виде восьмимесячного тюремного наказания, но вместо отбывания срока Мути может заплатить неустойку в размере 30 тысяч евро.







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