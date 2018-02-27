Снегопад в Молдове: какая обстановка на национальных трассах

Движение по всем дорогам Молдовы осуществляется в зимних условиях, и в настоящее время - не затруднено. Заявление было сделано сегодня главой Службы госадминистрации автомобильных дорог Серджиу Капэцинэ.

По его словам, прошлой ночью было задействовано 53 единиц спецтехники и 75 рабочих. «Дорожники использовали более 305 тонн противогололедного материала, В настоящее время, все участки дорого контролируются», - сказал Серджиу Кэпэцинэ.

Инспекторат патрулирования (ИП) МВД сообщает об ограничении движения на въезде-выезде из Кишинева и Кэушень из-за снегопада. По данным службы, несмотря на непогоду и понижение температуры все трассы открыты для движения транспорта и обрабатываются антигололедными материалами.

Пресс-секретарь Национального инспектората патрулирования Наталья Головко подчеркнула, что в настоящее время не зарегистрировано ни одной национальной дороги, где движение трафика прервано из-за погодных условий.

«Сотрудники инспектората патрулирования дежурят по всем трассам страны для облегчения трафика, и недопущения неприятных ситуаций. Вместе с тем, рекомендуем водителям сохранять большую дистанцию между автомобилями, не ездить на высокой скорости, и не отправляться в путь, если автомобиль не «переобут» в зимние шины», - отметила Головко.

У села Новотроицкое района Анений Ной крупнотоннажные грузовики сопровождают патрульные экипажи.

В то же время, Таможенная служба сообщает, что контрольно-пропускной пункт «Вулкэнешть» временно приостановил свою деятельность из-за заснеженной дороги в Украине. С сегодняшнего дня также были отмечены ограничения движения и на таможенном пункте паромного типа «Косэуць», вчера приостановил свою деятельность пост «Сорока».

В обоих случаях, причиной приостановки деятельности являются ледовые мосты, что не позволяет осуществлять паромную переправу через Днестр. В связи с этим, Таможенная служба рекомендует участникам трансграничного трафика пересекать границу через КПП «Отачь», расположенном в непосредственной близости, пишет МОЛДПРЕС

Руководитель Центра метеорологических прогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка сказал для агентства, что снег выпадет по всей территории страны.

«В последующие дни температура воздуха сохранится. Ночью ожидается от -10 до -16 градусов по Цельсию, а днем – от -6 до -10 градусов по Цельсию», - подчеркнул Рошка.

Синоптики объявили сегодня желтый код в связи с холодной погодой, который сохранится до 3 марта. Вместе с тем, до 3 марта сохранится желтый код в связи с образованием люда. Сильные снегопады были отмечены в ряде европейских стран. Плохая погода также затронула соседние страны, включая Болгарию и Румынию, где были закрыты школы, дороги и порты.