Движение по всем дорогам Молдовы осуществляется в зимних условиях, и в настоящее время - не затруднено. Заявление было сделано сегодня главой Службы госадминистрации автомобильных дорог Серджиу Капэцинэ.
По его словам, прошлой ночью было задействовано 53 единиц спецтехники и 75 рабочих. «Дорожники использовали более 305 тонн противогололедного материала, В настоящее время, все участки дорого контролируются», - сказал Серджиу Кэпэцинэ.
Инспекторат патрулирования (ИП) МВД сообщает об ограничении движения на въезде-выезде из Кишинева и Кэушень из-за снегопада. По данным службы, несмотря на непогоду и понижение температуры все трассы открыты для движения транспорта и обрабатываются антигололедными материалами.
Пресс-секретарь Национального инспектората патрулирования Наталья Головко подчеркнула, что в настоящее время не зарегистрировано ни одной национальной дороги, где движение трафика прервано из-за погодных условий.
«Сотрудники инспектората патрулирования дежурят по всем трассам страны для облегчения трафика, и недопущения неприятных ситуаций. Вместе с тем, рекомендуем водителям сохранять большую дистанцию между автомобилями, не ездить на высокой скорости, и не отправляться в путь, если автомобиль не «переобут» в зимние шины», - отметила Головко.
У села Новотроицкое района Анений Ной крупнотоннажные грузовики сопровождают патрульные экипажи.
В то же время, Таможенная служба сообщает, что контрольно-пропускной пункт «Вулкэнешть» временно приостановил свою деятельность из-за заснеженной дороги в Украине. С сегодняшнего дня также были отмечены ограничения движения и на таможенном пункте паромного типа «Косэуць», вчера приостановил свою деятельность пост «Сорока».
В обоих случаях, причиной приостановки деятельности являются ледовые мосты, что не позволяет осуществлять паромную переправу через Днестр. В связи с этим, Таможенная служба рекомендует участникам трансграничного трафика пересекать границу через КПП «Отачь», расположенном в непосредственной близости, пишет МОЛДПРЕС
Руководитель Центра метеорологических прогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка сказал для агентства, что снег выпадет по всей территории страны.
«В последующие дни температура воздуха сохранится. Ночью ожидается от -10 до -16 градусов по Цельсию, а днем – от -6 до -10 градусов по Цельсию», - подчеркнул Рошка.
Синоптики объявили сегодня желтый код в связи с холодной погодой, который сохранится до 3 марта. Вместе с тем, до 3 марта сохранится желтый код в связи с образованием люда. Сильные снегопады были отмечены в ряде европейских стран. Плохая погода также затронула соседние страны, включая Болгарию и Румынию, где были закрыты школы, дороги и порты.
Комментарии
- В Молдове стартовала нацпрограмма "Хорошие дороги для Молдовы"
- Более семи тысяч квартир и домов сдали в эксплуатацию в прошлом году
- В селе Чутулешты открыли центр скорой медицинской помощи
- В школах сократилось количество необходимых отчётов для преподавателей
- В Кишиневе демонтируют незаконные надстройки над подземными переходами
- В рамках фестиваля "Мэрцишор" по всей стране пройдут более 50 концертов
- Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Молдове
- В Кишиневе появятся еще три здания с архитектурной подсветкой
- Более тысячи молдаван легально устроились на работу за границу в прошлом году
- Финал нацотбора на Евровидение: кто представит Молдову в Лиссабоне
- Эксперты назвали самого продаваемого музыканта
- Влад Плахотнюк: Юрий Гроза, сбивший насмерть ребенка, будет исключен из партии
- Появилось новое фото "двойника" iPhone X от Huawei
- В центре Неаполя впервые с 1956 года выпал снег
- Роналду назвал своих кумиров детства
- Магазины и киоски в подземных переходах будут снесены
- Один из лидеров партии Усатого: Европейский союз согласился с выборами по смешанной системе
- Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Молдове
- Швейцария из-за морозов покрылась льдом
- В Германии разбился принц, выпав из отеля
- У Йеллоустонского супервулкана зафиксировали подозрительную активность
- В Америке нашлась исчезнувшая цивилизация
- Мать из ада: женщина помогала насиловать свою дочь, "спасая" ее от демона
- Трескучие морозы надвигаются на Молдову: объявлен желтый код метеоопасности
- Удивительная двуликая кошка Нарния покорила соцсети
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист