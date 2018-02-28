Астрономы рассказали, что вызвало магнитную бурю на Земле

Магнитную бурю на Земле вызвала корональная дыра в центре солнечного диска, говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

"Заметное усиление колебаний магнитного поля Земли наблюдается с раннего утра вторника, 27 февраля 2018 года. Амплитуда возмущений поля за прошедшие 10 часов выросла более чем в десять раз — с 5-10 нанотесла до 70-100 нанотесла", — отмечается в сообщении.

По шкале геомагнитной активности, которая насчитывает 10 уровней (от 0 до 9), индекс возмущений поля Kp вырос от значения 1, зафиксированного в полночь по Москве, до Kp=4 к шести утра, а около 9:00 мск достиг уже уровня Kp=5, который классифицируется как магнитная буря, рассказали в лаборатории.

Рост возмущений магнитного поля астрономы связывают с появлением крупной корональной дыры прямо по центру солнечного диска, то есть непосредственно на линии, соединяющей Солнце и Землю.

В лаборатории пояснили, что под корональной дырой понимается более темная область солнечной короны. Такие участки хорошо видны на изображениях Солнца, поступающих из космоса. Пониженная яркость корональных дыр связана с массовым уходом плазмы из этих областей в межпланетное пространство. Выброшенная плазма отличается повышенными скоростями и образует поток, способный при контакте с планетой вызывать заметные возмущения ее магнитного поля, пишет РИА Новости.

Это уже четвертая магнитная буря с начала года: первая произошла 14 января, еще две — 19 и 23 февраля. Таким образом, в среднем бури наблюдаются раз в две недели, отмечают астрономы. По их данным, это пока существенно реже, чем в 2017-м, когда бури происходили каждые шесть дней. Пока все бури в этом году были минимального уровня (первого из пяти возможных).

Специалисты полагают, что нынешняя буря вряд ли превысит минимальный уровень, так как для этого требуется более высокий уровень общей активности Солнца. При этом астрономы не берутся точно оценить ее продолжительность — скорее всего, она закончится в ближайшие час-два, но отдельные возмущения магнитного поля могут наблюдаться в течение целых суток.





