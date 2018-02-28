Американец случайно снял на видео собственное убийство

Музыкант из Северной Каролины Прентис Робинсон заснял на видео собственное убийство. Об этом сообщает канал Wsoctv.

Робинсон вел онлайн-трансляцию на Facebook. В ролике можно увидеть, как он идет по улице, после чего обменивается парой слов с неизвестным — в частности, несколько раз говорит ему, что он в прямом эфире. Раздаются выстрелы, и Робинсон падает, пишет РИА Новости

Как сообщил шеф полиции города Вингейт Донни Гей, за несколько минут до смерти Робинсон приходил в участок, чтобы сообщить о краже телефона.

"Я только что говорил с ним, я только что… Тяжело об этом говорить. Я только что закончил говорить с ним", — сказал он.

В соцсетях отмечают, что музыканта убили в день рождения.

Сообщается, что подозреваемого зовут Дуглас Колсон, в соцсетях распространяется его портрет. Его допросили, но данных об аресте пока нет.







