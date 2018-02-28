Эксперт «IIDIS-Viitorul» Вячеслав Ионицэ считает, что правительственная программа «Первый дом» позволит поддержать высокий уровень продаж в 2018 году, а цены на квартиры не будут расти

Количество квартир, введенных в эксплуатацию в 2017 году, является самым высоким с момента независимости, и если кто-то намеревается решить жилищную проблему, 2018 год – это подходящий год, год, когда жилье будет продаваться по минимальной цене за последние 3-4 года. Вывод принадлежит экономическому аналитику IDIS - Viitorul Вячеславу Ионицэ, который добавил, что недавно запущенная программа «Первый дом» позволит обеспечить высокий уровень продаж в 2018 году, что позволит сохранить тот же уровень сдачи в эксплуатацию жилья.

«Как и ожидалось, строительная индустрия зарегистрировала рекорд в 2017 году. Количество квартир, которые сданы в эксплуатацию, является самым высоким с момента независимости Республики Молдова. После 2014 года разработчики резко сократили свои инвестиции в капиталовложения в отсутствие контрактов с государственными и экономическими агентами, для которых, как и для банков, физические лица являются спасением. Вот почему строительные компании прилагают все усилия для того, чтобы продать недвижимость даже по более низкой цене», - говорит Ионицэ.

По словам эксперта, рекорд 2017 года объясняется несколькими факторами:«1. Отложенная заявка на 2015-2016 годы. После кризиса в 2014 году граждане стали осторожными, но желание купить не исчезло. Обесценивание валюты в2014-2016 гг. испугало и обескуражило ипотеку, но теперь ситуация налаживается.2. В 2017 году объем сделок с жильем увеличился более чем на 30%.3.

Ипотечные кредиты увеличились более чем на 30%. Это объясняется укреплением валюты, которая стимулировала кредитование.4. Кризис в банковской системе, насколько бы не был парадоксальным, но он также поощрил ипотечные кредиты. После 2014 года и до настоящего момента кредитование юридических лиц сократилось. Но кредитование физических лиц возрастает. Физические лица - единственный выход для банков. 5.Кризис в экономике и строительном секторе также был благоприятным фактором.

За последние три года государство значительно сократило капиталовложения, а экономические агенты сократили свои инвестиции более чем на 20%. Следовательно, строительная отрасль потеряла контракты, стоимостью в несколько миллиардов леев от государства и экономических агентов. Единственные хорошие плательщики - это физические лица. По этой причине все строительные компании сосредоточились на строительстве жилья, единственном функциональном рынке с обеспеченным спросом», - сказал аналитик.

В заключение Ионицэ считает, что цены на квартиры не увеличатся: «Строительные компании сталкиваются с огромным кризисом ликвидности, более 35% кредитов, полученных строительными компаниями, не могут быть возвращены. По этой причине для всех крайне важно поддерживать продажи, и это не позволит повысить цены. Продажи гораздо важнее”.