Власти Пекина во вторник впервые за довольно продолжительное время объявили желтый уровень тревоги в связи с резким ухудшением качества воздуха в китайской столице, следует из сообщения муниципального бюро Пекина по защите окружающей среды.
По состоянию на 08.00 по местному времени (02.00 млд) уровень частиц PM2.5 составил 262 микрограмма на кубометр. По данным властей, высокий уровень загрязнения был зарегистрирован еще вечером в понедельник, это, в частности, связано с повышением температуры воздуха.
Частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона представляют серьезную опасность для здоровья, они создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких, вызывая приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем. Безопасный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения, — 25 микрограммов на кубометр.
В связи с ухудшением экологической обстановки власти распорядились отменить все мероприятия на открытом воздухе для воспитанников детских садов и школьников, людям пожилого возраста, детям, жителям города с заболеваниями сердца и дыхательной системы рекомендуется сократить пребывание на улице до минимума, пишет РИА Новости
За 2017 год средний уровень загрязнения в Пекине составил 58 микрограммов на кубический метр — на 20,6% ниже показателей 2016 года. В 2018 году город намерен потратить около 19 миллиардов юаней (3 миллиарда долларов) на борьбу с загрязнением воздуха. В марте 2017 года премьер Китая Ли Кэцян заявил, что правительство примет ряд мер по борьбе с загрязнением воздуха и "вернет Китаю голубое небо".
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ЛЕВ
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|Banca Nationala a Moldovei
журналист